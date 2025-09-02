Private Wrapped wROSE (PWROSE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02366951 24-satna najniža cijena $ 0.02366951 24-satna najviša cijena $ 0.02366951 Najviša cijena ikada $ 0.195036 Najniža cijena $ 0.02032776 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Private Wrapped wROSE (PWROSE) cijena u stvarnom vremenu je $0.02366951. Tijekom protekla 24 sata, PWROSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02366951 i najviše cijene $ 0.02366951, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PWROSE je $ 0.195036, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02032776.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PWROSE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Private Wrapped wROSE (PWROSE)

Tržišna kapitalizacija $ 108.11K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.11K Količina u optjecaju 4.57M Ukupna količina 4,567,566.080434203

Trenutačna tržišna kapitalizacija Private Wrapped wROSE je $ 108.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PWROSE je 4.57M, s ukupnom količinom od 4567566.080434203. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.11K.