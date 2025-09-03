Private Wrapped IX (PIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01293156 24-satna najniža cijena $ 0.01293156 24-satna najviša cijena $ 0.01293156 Najviša cijena ikada $ 1.62 Najniža cijena $ 0.00477406 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Private Wrapped IX (PIX) cijena u stvarnom vremenu je $0.01293156. Tijekom protekla 24 sata, PIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01293156 i najviše cijene $ 0.01293156, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIX je $ 1.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00477406.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Private Wrapped IX (PIX)

Tržišna kapitalizacija $ 27.28K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.28K Količina u optjecaju 2.11M Ukupna količina 2,109,249.425115343

Trenutačna tržišna kapitalizacija Private Wrapped IX je $ 27.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIX je 2.11M, s ukupnom količinom od 2109249.425115343. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.28K.