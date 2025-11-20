Private Aviation Finance Token Cijena danas

Trenutačna cijena Private Aviation Finance Token (CINO) danas je $ 0.01400899, s promjenom od 0.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CINO u USD je $ 0.01400899 po CINO.

Private Aviation Finance Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,235,971, s količinom u optjecaju od 659.71M CINO. Tijekom posljednja 24 sata, CINO trgovao je između $ 0.01278404 (niska) i $ 0.014202 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.053481, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01278404.

U kratkoročnim performansama, CINO se kretao +0.33% u posljednjem satu i -14.51% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Private Aviation Finance Token (CINO)

Tržišna kapitalizacija $ 9.24M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.00M Količina u optjecaju 659.71M Ukupna količina 999,905,795.540201

Trenutačna tržišna kapitalizacija Private Aviation Finance Token je $ 9.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CINO je 659.71M, s ukupnom količinom od 999905795.540201. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.00M.