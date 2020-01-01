Privapp Network (BPRIVA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Privapp Network (BPRIVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Privapp Network (BPRIVA) Informacije An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers. Službena web stranica: https://privapp.network/ Bijela knjiga: https://privapp.network/assets/documents/whitepaper_en.pdf Kupi BPRIVA odmah!

Privapp Network (BPRIVA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Privapp Network (BPRIVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.25K $ 43.25K $ 43.25K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 134.73K $ 134.73K $ 134.73K Povijesni maksimum: $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 Povijesni minimum: $ 0.00860282 $ 0.00860282 $ 0.00860282 Trenutna cijena: $ 0.013473 $ 0.013473 $ 0.013473 Saznajte više o cijeni Privapp Network (BPRIVA)

Privapp Network (BPRIVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Privapp Network (BPRIVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BPRIVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BPRIVA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BPRIVA tokena, istražite BPRIVA cijenu tokena uživo!

BPRIVA Predviđanje cijene

