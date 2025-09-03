Privapp Network (BPRIVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01337252 24-satna najviša cijena $ 0.01361762 Najviša cijena ikada $ 4.78 Najniža cijena $ 0.00860282 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.46% Promjena cijene (7D) -4.37%

Privapp Network (BPRIVA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01352188. Tijekom protekla 24 sata, BPRIVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01337252 i najviše cijene $ 0.01361762, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BPRIVA je $ 4.78, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00860282.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BPRIVA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.46% u posljednjih 24 sata i -4.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Privapp Network (BPRIVA)

Tržišna kapitalizacija $ 43.40K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 135.22K Količina u optjecaju 3.21M Ukupna količina 9,999,741.24963992

Trenutačna tržišna kapitalizacija Privapp Network je $ 43.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BPRIVA je 3.21M, s ukupnom količinom od 9999741.24963992. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.22K.