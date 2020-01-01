PRivaCY Coin (PRCY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PRivaCY Coin (PRCY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PRivaCY Coin (PRCY) Informacije PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks. Službena web stranica: https://prcycoin.com/ Kupi PRCY odmah!

PRivaCY Coin (PRCY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PRivaCY Coin (PRCY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 92.70K $ 92.70K $ 92.70K Ukupna količina: $ 62.06M $ 62.06M $ 62.06M Količina u optjecaju: $ 15.96M $ 15.96M $ 15.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 360.50K $ 360.50K $ 360.50K Povijesni maksimum: $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00580869 $ 0.00580869 $ 0.00580869 Saznajte više o cijeni PRivaCY Coin (PRCY)

PRivaCY Coin (PRCY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PRivaCY Coin (PRCY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PRCY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PRCY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PRCY tokena, istražite PRCY cijenu tokena uživo!

PRCY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PRCY? Naša PRCY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PRCY predviđanje cijene tokena odmah!

