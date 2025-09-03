PRivaCY Coin (PRCY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00641775 24-satna najniža cijena $ 0.00679935 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 3.0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.91% Promjena cijene (1D) -5.36% Promjena cijene (7D) -19.63%

PRivaCY Coin (PRCY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00642807. Tijekom protekla 24 sata, PRCYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00641775 i najviše cijene $ 0.00679935, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRCY je $ 3.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRCY se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, -5.36% u posljednjih 24 sata i -19.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PRivaCY Coin (PRCY)

Tržišna kapitalizacija $ 102.56K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 398.92K Količina u optjecaju 15.95M Ukupna količina 62,059,347.31271499

Trenutačna tržišna kapitalizacija PRivaCY Coin je $ 102.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRCY je 15.95M, s ukupnom količinom od 62059347.31271499. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 398.92K.