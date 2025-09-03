Više o PRCY

PRCY Informacije o cijeni

PRCY Službena web stranica

PRCY Tokenomija

PRCY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

PRivaCY Coin Logotip

PRivaCY Coin Cijena (PRCY)

Neuvršten

1 PRCY u USD cijena uživo:

$0.00642807
$0.00642807$0.00642807
-5.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PRivaCY Coin (PRCY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:34:24 (UTC+8)

PRivaCY Coin (PRCY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00641775
$ 0.00641775$ 0.00641775
24-satna najniža cijena
$ 0.00679935
$ 0.00679935$ 0.00679935
24-satna najviša cijena

$ 0.00641775
$ 0.00641775$ 0.00641775

$ 0.00679935
$ 0.00679935$ 0.00679935

$ 3.0
$ 3.0$ 3.0

$ 0
$ 0$ 0

-0.91%

-5.36%

-19.63%

-19.63%

PRivaCY Coin (PRCY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00642807. Tijekom protekla 24 sata, PRCYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00641775 i najviše cijene $ 0.00679935, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRCY je $ 3.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRCY se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, -5.36% u posljednjih 24 sata i -19.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PRivaCY Coin (PRCY)

$ 102.56K
$ 102.56K$ 102.56K

--
----

$ 398.92K
$ 398.92K$ 398.92K

15.95M
15.95M 15.95M

62,059,347.31271499
62,059,347.31271499 62,059,347.31271499

Trenutačna tržišna kapitalizacija PRivaCY Coin je $ 102.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRCY je 15.95M, s ukupnom količinom od 62059347.31271499. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 398.92K.

PRivaCY Coin (PRCY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PRivaCY Coin u USD iznosila je $ -0.000364255884416926.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PRivaCY Coin u USD iznosila je $ +0.0052387774.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PRivaCY Coin u USD iznosila je $ +0.0097597508.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PRivaCY Coin u USD iznosila je $ +0.0037386931042965274.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000364255884416926-5.36%
30 dana$ +0.0052387774+81.50%
60 dana$ +0.0097597508+151.83%
90 dana$ +0.0037386931042965274+139.02%

Što je PRivaCY Coin (PRCY)

PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PRivaCY Coin (PRCY)

Službena web-stranica

PRivaCY Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PRivaCY Coin (PRCY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PRivaCY Coin (PRCY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PRivaCY Coin.

Provjerite PRivaCY Coin predviđanje cijene sada!

PRCY u lokalnim valutama

PRivaCY Coin (PRCY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PRivaCY Coin (PRCY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PRCY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PRivaCY Coin (PRCY)

Koliko PRivaCY Coin (PRCY) vrijedi danas?
Cijena PRCY uživo u USD je 0.00642807 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PRCY u USD?
Trenutačna cijena PRCY u USD je $ 0.00642807. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PRivaCY Coin?
Tržišna kapitalizacija za PRCY je $ 102.56K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PRCY?
Količina u optjecaju za PRCY je 15.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PRCY?
PRCY je postigao ATH cijenu od 3.0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PRCY?
PRCY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PRCY?
24-satni obujam trgovanja za PRCY je -- USD.
Hoće li PRCY još narasti ove godine?
PRCY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PRCY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:34:24 (UTC+8)

PRivaCY Coin (PRCY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.