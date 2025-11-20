Prism AI Cijena danas

Trenutačna cijena Prism AI (PRSAI) danas je $ 0.0056366, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PRSAI u USD je $ 0.0056366 po PRSAI.

Prism AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,636.6, s količinom u optjecaju od 1.00M PRSAI. Tijekom posljednja 24 sata, PRSAI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.617031, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00199182.

U kratkoročnim performansama, PRSAI se kretao -- u posljednjem satu i -12.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Prism AI (PRSAI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Prism AI je $ 5.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRSAI je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.64K.