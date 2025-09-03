Principals Network (PNET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03156964$ 0.03156964 $ 0.03156964 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.65% Promjena cijene (7D) +5.65%

Principals Network (PNET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PNETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PNET je $ 0.03156964, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PNET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Principals Network (PNET)

Tržišna kapitalizacija $ 27.79K$ 27.79K $ 27.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.79K$ 27.79K $ 27.79K Količina u optjecaju 981.55M 981.55M 981.55M Ukupna količina 981,553,774.278791 981,553,774.278791 981,553,774.278791

Trenutačna tržišna kapitalizacija Principals Network je $ 27.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PNET je 981.55M, s ukupnom količinom od 981553774.278791. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.79K.