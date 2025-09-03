Više o PNET

Principals Network Cijena (PNET)

1 PNET u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Principals Network (PNET)
Principals Network (PNET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03156964
$ 0.03156964$ 0.03156964

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.65%

+5.65%

Principals Network (PNET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PNETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PNET je $ 0.03156964, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PNET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Principals Network (PNET)

$ 27.79K
$ 27.79K$ 27.79K

--
----

$ 27.79K
$ 27.79K$ 27.79K

981.55M
981.55M 981.55M

981,553,774.278791
981,553,774.278791 981,553,774.278791

Trenutačna tržišna kapitalizacija Principals Network je $ 27.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PNET je 981.55M, s ukupnom količinom od 981553774.278791. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.79K.

Principals Network (PNET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Principals Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Principals Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Principals Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Principals Network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+20.53%
60 dana$ 0+11.22%
90 dana$ 0--

Što je Principals Network (PNET)

Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions: AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution Built on EDU Chain, the platform enables: Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs Technical Implementation: AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Principals Network (PNET)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Principals Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Principals Network (PNET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Principals Network (PNET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Principals Network.

Provjerite Principals Network predviđanje cijene sada!

PNET u lokalnim valutama

Principals Network (PNET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Principals Network (PNET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PNET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Principals Network (PNET)

Koliko Principals Network (PNET) vrijedi danas?
Cijena PNET uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PNET u USD?
Trenutačna cijena PNET u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Principals Network?
Tržišna kapitalizacija za PNET je $ 27.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PNET?
Količina u optjecaju za PNET je 981.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PNET?
PNET je postigao ATH cijenu od 0.03156964 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PNET?
PNET je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PNET?
24-satni obujam trgovanja za PNET je -- USD.
Hoće li PNET još narasti ove godine?
PNET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PNET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
