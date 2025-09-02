PrimoAI ($PRIMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00121427$ 0.00121427 $ 0.00121427 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.08% Promjena cijene (1D) -17.29% Promjena cijene (7D) -22.75% Promjena cijene (7D) -22.75%

PrimoAI ($PRIMO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $PRIMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $PRIMO je $ 0.00121427, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $PRIMO se promijenio za -1.08% u posljednjih sat vremena, -17.29% u posljednjih 24 sata i -22.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PrimoAI ($PRIMO)

Tržišna kapitalizacija $ 234.67K$ 234.67K $ 234.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 469.33K$ 469.33K $ 469.33K Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PrimoAI je $ 234.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $PRIMO je 500.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 469.33K.