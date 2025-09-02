PRIMEAPE (APES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.69% Promjena cijene (1D) +27.64% Promjena cijene (7D) -12.02% Promjena cijene (7D) -12.02%

PRIMEAPE (APES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APES je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APES se promijenio za +3.69% u posljednjih sat vremena, +27.64% u posljednjih 24 sata i -12.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PRIMEAPE (APES)

Tržišna kapitalizacija $ 100.75K$ 100.75K $ 100.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 100.75K$ 100.75K $ 100.75K Količina u optjecaju 999.83M 999.83M 999.83M Ukupna količina 999,830,749.9184964 999,830,749.9184964 999,830,749.9184964

Trenutačna tržišna kapitalizacija PRIMEAPE je $ 100.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APES je 999.83M, s ukupnom količinom od 999830749.9184964. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.75K.