Prime Numbers Labs (PRFI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Prime Numbers Labs (PRFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Prime Numbers Labs (PRFI) Informacije

Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token.

Its three production-grade applications are:

PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized.

PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield.

PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards.

All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.

Službena web stranica:
https://primenumbers.xyz/
Bijela knjiga:
https://docs.primenumbers.xyz/

Prime Numbers Labs (PRFI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Prime Numbers Labs (PRFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.20M
$ 1.20M
Ukupna količina:
$ 93.61M
$ 93.61M
Količina u optjecaju:
$ 11.55M
$ 11.55M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 9.75M
$ 9.75M
Povijesni maksimum:
$ 0.245654
$ 0.245654
Povijesni minimum:
$ 0.04999
$ 0.04999
Trenutna cijena:
$ 0.1042
$ 0.1042

Prime Numbers Labs (PRFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Prime Numbers Labs (PRFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PRFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PRFI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PRFI tokena, istražite PRFI cijenu tokena uživo!

PRFI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PRFI? Naša PRFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.