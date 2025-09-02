Više o PRFI

Prime Numbers Labs Logotip

Prime Numbers Labs Cijena (PRFI)

Neuvršten

1 PRFI u USD cijena uživo:

$0.088973
-16.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Prime Numbers Labs (PRFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:50:42 (UTC+8)

Prime Numbers Labs (PRFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.088903
24-satna najniža cijena
$ 0.106082
24-satna najviša cijena

$ 0.088903
$ 0.106082
$ 0.245654
$ 0.04999
+0.08%

-16.11%

-24.59%

-24.59%

Prime Numbers Labs (PRFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.088973. Tijekom protekla 24 sata, PRFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.088903 i najviše cijene $ 0.106082, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRFI je $ 0.245654, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04999.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRFI se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -16.11% u posljednjih 24 sata i -24.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Prime Numbers Labs (PRFI)

$ 1.03M
--
$ 8.33M
11.55M
93,620,871.04510401
Trenutačna tržišna kapitalizacija Prime Numbers Labs je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRFI je 11.55M, s ukupnom količinom od 93620871.04510401. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.33M.

Prime Numbers Labs (PRFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Prime Numbers Labs u USD iznosila je $ -0.0170972194993808.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Prime Numbers Labs u USD iznosila je $ -0.0405265875.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Prime Numbers Labs u USD iznosila je $ -0.0416736541.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Prime Numbers Labs u USD iznosila je $ -0.10984744373397792.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0170972194993808-16.11%
30 dana$ -0.0405265875-45.54%
60 dana$ -0.0416736541-46.83%
90 dana$ -0.10984744373397792-55.24%

Što je Prime Numbers Labs (PRFI)

Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.

Resurs Prime Numbers Labs (PRFI)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Prime Numbers Labs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Prime Numbers Labs (PRFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Prime Numbers Labs (PRFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Prime Numbers Labs.

Provjerite Prime Numbers Labs predviđanje cijene sada!

PRFI u lokalnim valutama

Prime Numbers Labs (PRFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Prime Numbers Labs (PRFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PRFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Prime Numbers Labs (PRFI)

Koliko Prime Numbers Labs (PRFI) vrijedi danas?
Cijena PRFI uživo u USD je 0.088973 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PRFI u USD?
Trenutačna cijena PRFI u USD je $ 0.088973. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Prime Numbers Labs?
Tržišna kapitalizacija za PRFI je $ 1.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PRFI?
Količina u optjecaju za PRFI je 11.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PRFI?
PRFI je postigao ATH cijenu od 0.245654 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PRFI?
PRFI je vidio ATL cijenu od 0.04999 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PRFI?
24-satni obujam trgovanja za PRFI je -- USD.
Hoće li PRFI još narasti ove godine?
PRFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PRFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Prime Numbers Labs (PRFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

