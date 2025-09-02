Prime Numbers Labs (PRFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.088903 24-satna najniža cijena $ 0.106082 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.245654 Najniža cijena $ 0.04999 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -16.11% Promjena cijene (7D) -24.59%

Prime Numbers Labs (PRFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.088973. Tijekom protekla 24 sata, PRFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.088903 i najviše cijene $ 0.106082, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRFI je $ 0.245654, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04999.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRFI se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -16.11% u posljednjih 24 sata i -24.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Prime Numbers Labs (PRFI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.03M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.33M Količina u optjecaju 11.55M Ukupna količina 93,620,871.04510401

Trenutačna tržišna kapitalizacija Prime Numbers Labs je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRFI je 11.55M, s ukupnom količinom od 93620871.04510401. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.33M.