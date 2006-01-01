Price Ai (PRICEAI) Tokenomika

Price Ai (PRICEAI) Informacije

Price Ai aims to empower cryptocurrency holders by providing a unique investment opportunity that rewards users with 5% Base ETH rewards simply for holding the token.

Functionality: Price Ai operates on a dedicated smart contract that not only delivers passive income but also integrates real-time price alerts through a custom bot, tailored to enhance user engagement and investment strategies. The bot will not only give you signals it will also trade for you. This feature ensures that holders are always informed about price movements, maximizing their gains.

Službena web stranica:
https://www.priceaitoken.xyz
Bijela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1DZ4dVNpS7qN6JUV_EktuFyID-yblNBwS/view?usp=drivesdk

Price Ai (PRICEAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Price Ai (PRICEAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.99K
$ 2.99K$ 2.99K
Ukupna količina:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Količina u optjecaju:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.99K
$ 2.99K$ 2.99K
Povijesni maksimum:
$ 0.071758
$ 0.071758$ 0.071758
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00014226
$ 0.00014226$ 0.00014226

Price Ai (PRICEAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Price Ai (PRICEAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PRICEAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PRICEAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PRICEAI tokena, istražite PRICEAI cijenu tokena uživo!

PRICEAI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PRICEAI? Naša PRICEAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

mc_how_why_title
Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.