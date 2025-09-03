Price Ai (PRICEAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.071758$ 0.071758 $ 0.071758 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.42% Promjena cijene (1D) -1.31% Promjena cijene (7D) -9.08% Promjena cijene (7D) -9.08%

Price Ai (PRICEAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PRICEAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRICEAI je $ 0.071758, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRICEAI se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i -9.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Price Ai (PRICEAI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.43K$ 3.43K $ 3.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.43K$ 3.43K $ 3.43K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Price Ai je $ 3.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRICEAI je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.43K.