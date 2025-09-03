Više o PRESS

Grafikon aktualnih cijena PressDog (PRESS)
PressDog (PRESS) Informacije o cijeni (USD)

PressDog (PRESS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PRESStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRESS je $ 0.00132783, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRESS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PressDog (PRESS)

$ 15.84K
$ 15.84K$ 15.84K

--
----

$ 15.84K
$ 15.84K$ 15.84K

960.15M
960.15M 960.15M

960,147,875.0
960,147,875.0 960,147,875.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PressDog je $ 15.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRESS je 960.15M, s ukupnom količinom od 960147875.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.84K.

PressDog (PRESS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PressDog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PressDog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PressDog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PressDog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+8.89%
60 dana$ 0+27.30%
90 dana$ 0--

Što je PressDog (PRESS)

PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PressDog (PRESS)

Službena web-stranica

PressDog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PressDog (PRESS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PressDog (PRESS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PressDog.

Provjerite PressDog predviđanje cijene sada!

PRESS u lokalnim valutama

PressDog (PRESS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PressDog (PRESS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PRESS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PressDog (PRESS)

Koliko PressDog (PRESS) vrijedi danas?
Cijena PRESS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PRESS u USD?
Trenutačna cijena PRESS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PressDog?
Tržišna kapitalizacija za PRESS je $ 15.84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PRESS?
Količina u optjecaju za PRESS je 960.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PRESS?
PRESS je postigao ATH cijenu od 0.00132783 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PRESS?
PRESS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PRESS?
24-satni obujam trgovanja za PRESS je -- USD.
Hoće li PRESS još narasti ove godine?
PRESS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PRESS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
PressDog (PRESS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.