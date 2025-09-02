President Platy (PLATY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00104167$ 0.00104167 $ 0.00104167 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.12% Promjena cijene (1D) -7.28% Promjena cijene (7D) +26.62% Promjena cijene (7D) +26.62%

President Platy (PLATY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PLATYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLATY je $ 0.00104167, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLATY se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -7.28% u posljednjih 24 sata i +26.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu President Platy (PLATY)

Tržišna kapitalizacija $ 688.64K$ 688.64K $ 688.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 688.64K$ 688.64K $ 688.64K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija President Platy je $ 688.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLATY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 688.64K.