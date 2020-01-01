Presearch (PRE) Tokenomika
Presearch (PRE) Informacije
Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community.
Presearch (PRE) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Presearch (PRE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Presearch (PRE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Presearch (PRE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj PRE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja PRE tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.