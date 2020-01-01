Presearch (PRE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Presearch (PRE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Presearch (PRE) Informacije Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community. Službena web stranica: https://www.presearch.io/ Bijela knjiga: https://www.presearch.io/uploads/WhitePaper.pdf Kupi PRE odmah!

Presearch (PRE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Presearch (PRE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Ukupna količina: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Količina u optjecaju: $ 590.00M $ 590.00M $ 590.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M Povijesni maksimum: $ 0.814159 $ 0.814159 $ 0.814159 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00581583 $ 0.00581583 $ 0.00581583 Saznajte više o cijeni Presearch (PRE)

Presearch (PRE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Presearch (PRE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PRE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PRE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PRE tokena, istražite PRE cijenu tokena uživo!

PRE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PRE? Naša PRE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PRE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!