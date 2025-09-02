Presearch (PRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00602316 24-satna najviša cijena $ 0.00644811 Najviša cijena ikada $ 0.814159 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) -3.99% Promjena cijene (7D) +13.59%

Presearch (PRE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00609159. Tijekom protekla 24 sata, PREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00602316 i najviše cijene $ 0.00644811, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRE je $ 0.814159, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRE se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, -3.99% u posljednjih 24 sata i +13.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Presearch (PRE)

Tržišna kapitalizacija $ 3.60M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.88M Količina u optjecaju 590.00M Ukupna količina 800,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Presearch je $ 3.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRE je 590.00M, s ukupnom količinom od 800000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.88M.