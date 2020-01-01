prerich (PRERICH) Tokenomika
Prerich stands out by redefining wealth as a state of mind, focusing on how individuals perceive their financial future rather than their current financial status. This mindset shift encourages people to see wealth as confidence and potential, not just what's in their wallets. What truly sets Prerich apart is its embrace of humor and meme culture, using creativity and wit to make financial concepts fun. By blending ambition with a playful, community-driven approach, Prerich offers a fresh and empowering perspective on success, fostering a culture that values optimism, resilience, and forward-thinking.
prerich (PRERICH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike prerich (PRERICH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj PRERICH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja PRERICH tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
