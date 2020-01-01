prerich (PRERICH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u prerich (PRERICH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

prerich (PRERICH) Informacije Prerich stands out by redefining wealth as a state of mind, focusing on how individuals perceive their financial future rather than their current financial status. This mindset shift encourages people to see wealth as confidence and potential, not just what's in their wallets. What truly sets Prerich apart is its embrace of humor and meme culture, using creativity and wit to make financial concepts fun. By blending ambition with a playful, community-driven approach, Prerich offers a fresh and empowering perspective on success, fostering a culture that values optimism, resilience, and forward-thinking. Službena web stranica: https://getprerich.vip/ Kupi PRERICH odmah!

prerich (PRERICH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za prerich (PRERICH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 79.99K $ 79.99K $ 79.99K Ukupna količina: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Količina u optjecaju: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 79.99K $ 79.99K $ 79.99K Povijesni maksimum: $ 0.00062044 $ 0.00062044 $ 0.00062044 Povijesni minimum: $ 0.00003407 $ 0.00003407 $ 0.00003407 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni prerich (PRERICH)

prerich (PRERICH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike prerich (PRERICH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PRERICH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PRERICH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PRERICH tokena, istražite PRERICH cijenu tokena uživo!

PRERICH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PRERICH? Naša PRERICH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PRERICH predviđanje cijene tokena odmah!

