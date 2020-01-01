PREME Token (PREME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PREME Token (PREME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PREME Token (PREME) Informacije PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. Službena web stranica: https://premetoken.com/ Bijela knjiga: https://premetoken.com/#whitepaper Kupi PREME odmah!

PREME Token (PREME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PREME Token (PREME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 171.71K $ 171.71K $ 171.71K Ukupna količina: $ 235.32M $ 235.32M $ 235.32M Količina u optjecaju: $ 145.29M $ 145.29M $ 145.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 278.11K $ 278.11K $ 278.11K Povijesni maksimum: $ 0.03344384 $ 0.03344384 $ 0.03344384 Povijesni minimum: $ 0.00112798 $ 0.00112798 $ 0.00112798 Trenutna cijena: $ 0.00118186 $ 0.00118186 $ 0.00118186 Saznajte više o cijeni PREME Token (PREME)

PREME Token (PREME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PREME Token (PREME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PREME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PREME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PREME tokena, istražite PREME cijenu tokena uživo!

