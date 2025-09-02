PREME Token (PREME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00115151 $ 0.00115151 $ 0.00115151 24-satna najniža cijena $ 0.00166089 $ 0.00166089 $ 0.00166089 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00115151$ 0.00115151 $ 0.00115151 24-satna najviša cijena $ 0.00166089$ 0.00166089 $ 0.00166089 Najviša cijena ikada $ 0.03344384$ 0.03344384 $ 0.03344384 Najniža cijena $ 0.00115151$ 0.00115151 $ 0.00115151 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) -29.04% Promjena cijene (7D) -34.17% Promjena cijene (7D) -34.17%

PREME Token (PREME) cijena u stvarnom vremenu je $0.00117598. Tijekom protekla 24 sata, PREMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00115151 i najviše cijene $ 0.00166089, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PREME je $ 0.03344384, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00115151.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PREME se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -29.04% u posljednjih 24 sata i -34.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PREME Token (PREME)

Tržišna kapitalizacija $ 170.48K$ 170.48K $ 170.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 276.12K$ 276.12K $ 276.12K Količina u optjecaju 145.29M 145.29M 145.29M Ukupna količina 235,319,762.4384077 235,319,762.4384077 235,319,762.4384077

Trenutačna tržišna kapitalizacija PREME Token je $ 170.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PREME je 145.29M, s ukupnom količinom od 235319762.4384077. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 276.12K.