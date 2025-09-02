Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00204181 24-satna najniža cijena $ 0.00220371 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.10514 Najniža cijena $ 0.00139112 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) -6.19% Promjena cijene (7D) -7.54%

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00206063. Tijekom protekla 24 sata, CONVOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00204181 i najviše cijene $ 0.00220371, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CONVO je $ 0.10514, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00139112.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CONVO se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -6.19% u posljednjih 24 sata i -7.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.06M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.06M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals je $ 2.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CONVO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.06M.