Prediqt Cijena danas

Trenutačna cijena Prediqt (PRQT) danas je $ 0.0000247, s promjenom od 3.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PRQT u USD je $ 0.0000247 po PRQT.

Prediqt trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 24,500, s količinom u optjecaju od 991.84M PRQT. Tijekom posljednja 24 sata, PRQT trgovao je između $ 0.00002364 (niska) i $ 0.0000256 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0007339, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002364.

U kratkoročnim performansama, PRQT se kretao -- u posljednjem satu i -31.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Prediqt (PRQT)

Tržišna kapitalizacija $ 24.50K$ 24.50K $ 24.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.50K$ 24.50K $ 24.50K Količina u optjecaju 991.84M 991.84M 991.84M Ukupna količina 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

Trenutačna tržišna kapitalizacija Prediqt je $ 24.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRQT je 991.84M, s ukupnom količinom od 991844853.2545223. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.50K.