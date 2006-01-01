predict (PREDICT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u predict (PREDICT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

predict (PREDICT) Informacije Price Prediction Markets on Avalanche. Take a Chance, predict the Future. Chance Markets is a fun and easy way to participate in decentralized prediction markets. It's a peer-to-peer platform where you can bet on whether the price of an asset will go up or down within a set time limit. Playing Chance Markets lets you test your foresight to earn rewards. Use your market knowledge or gut feeling to predict if the price will go up or down in the near future. Get it right and you’ll collect a share of the round’s prize pool! Službena web stranica: https://chance.markets/ Bijela knjiga: https://docs.chance.markets/ Kupi PREDICT odmah!

predict (PREDICT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za predict (PREDICT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.76K Ukupna količina: $ 42.00M Količina u optjecaju: $ 42.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.76K Povijesni maksimum: $ 0.01413295 Povijesni minimum: $ 0 Saznajte više o cijeni predict (PREDICT)

predict (PREDICT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike predict (PREDICT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PREDICT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PREDICT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PREDICT tokena, istražite PREDICT cijenu tokena uživo!

PREDICT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PREDICT? Naša PREDICT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PREDICT predviđanje cijene tokena odmah!

