predict (PREDICT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01413295$ 0.01413295 $ 0.01413295 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

predict (PREDICT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PREDICTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PREDICT je $ 0.01413295, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PREDICT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu predict (PREDICT)

Tržišna kapitalizacija $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K Količina u optjecaju 42.00M 42.00M 42.00M Ukupna količina 42,000,069.0 42,000,069.0 42,000,069.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija predict je $ 5.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PREDICT je 42.00M, s ukupnom količinom od 42000069.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.39K.