Predi by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena Predi by Virtuals (PREDI) danas je $ 0.00438928, s promjenom od 9.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PREDI u USD je $ 0.00438928 po PREDI.

Predi by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,209,233, s količinom u optjecaju od 498.97M PREDI. Tijekom posljednja 24 sata, PREDI trgovao je između $ 0.00369432 (niska) i $ 0.00511399 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01911756, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00040001.

U kratkoročnim performansama, PREDI se kretao -1.16% u posljednjem satu i -43.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Predi by Virtuals (PREDI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M Količina u optjecaju 498.97M 498.97M 498.97M Ukupna količina 998,970,363.0 998,970,363.0 998,970,363.0

