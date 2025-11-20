Praxis Cijena danas

Trenutačna cijena Praxis (PRXS) danas je $ 0.00926435, s promjenom od 33.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PRXS u USD je $ 0.00926435 po PRXS.

Praxis trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 925,633, s količinom u optjecaju od 100.00M PRXS. Tijekom posljednja 24 sata, PRXS trgovao je između $ 0.0092571 (niska) i $ 0.01384915 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.071311, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00293899.

U kratkoročnim performansama, PRXS se kretao -4.07% u posljednjem satu i -40.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Praxis (PRXS)

Tržišna kapitalizacija $ 925.63K$ 925.63K $ 925.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 925.63K$ 925.63K $ 925.63K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Praxis je $ 925.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRXS je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 925.63K.