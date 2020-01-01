Praist (PRAIST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Praist (PRAIST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Praist (PRAIST) Informacije Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter. Službena web stranica: https://praist.com/ Kupi PRAIST odmah!

Praist (PRAIST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Praist (PRAIST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.46K $ 17.46K $ 17.46K Ukupna količina: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Količina u optjecaju: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.46K $ 17.46K $ 17.46K Povijesni maksimum: $ 0.00696197 $ 0.00696197 $ 0.00696197 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Praist (PRAIST)

Praist (PRAIST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Praist (PRAIST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PRAIST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PRAIST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PRAIST tokena, istražite PRAIST cijenu tokena uživo!

PRAIST Predviđanje cijene

