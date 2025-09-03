Praist (PRAIST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00696197$ 0.00696197 $ 0.00696197 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.80% Promjena cijene (7D) +5.13% Promjena cijene (7D) +5.13%

Praist (PRAIST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PRAISTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRAIST je $ 0.00696197, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRAIST se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.80% u posljednjih 24 sata i +5.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Praist (PRAIST)

Tržišna kapitalizacija $ 17.61K$ 17.61K $ 17.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.61K$ 17.61K $ 17.61K Količina u optjecaju 999.58M 999.58M 999.58M Ukupna količina 999,584,906.539385 999,584,906.539385 999,584,906.539385

Trenutačna tržišna kapitalizacija Praist je $ 17.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRAIST je 999.58M, s ukupnom količinom od 999584906.539385. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.61K.