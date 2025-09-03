Pozi (POZI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.33% Promjena cijene (1D) +2.19% Promjena cijene (7D) +9.44% Promjena cijene (7D) +9.44%

Pozi (POZI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POZItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POZI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POZI se promijenio za +2.33% u posljednjih sat vremena, +2.19% u posljednjih 24 sata i +9.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pozi (POZI)

Tržišna kapitalizacija $ 14.93K$ 14.93K $ 14.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.93K$ 14.93K $ 14.93K Količina u optjecaju 999.27M 999.27M 999.27M Ukupna količina 999,272,361.08314 999,272,361.08314 999,272,361.08314

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pozi je $ 14.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POZI je 999.27M, s ukupnom količinom od 999272361.08314. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.93K.