PowerTrade Fuel (PTF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01359821 $ 0.01359821 $ 0.01359821 24-satna najniža cijena $ 0.01369058 $ 0.01369058 $ 0.01369058 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01359821$ 0.01359821 $ 0.01359821 24-satna najviša cijena $ 0.01369058$ 0.01369058 $ 0.01369058 Najviša cijena ikada $ 2.67$ 2.67 $ 2.67 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -26.02% Promjena cijene (7D) -26.02%

PowerTrade Fuel (PTF) cijena u stvarnom vremenu je $0.01362887. Tijekom protekla 24 sata, PTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01359821 i najviše cijene $ 0.01369058, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PTF je $ 2.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PTF se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -26.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PowerTrade Fuel (PTF)

Tržišna kapitalizacija $ 334.86K$ 334.86K $ 334.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M Količina u optjecaju 24.57M 24.57M 24.57M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PowerTrade Fuel je $ 334.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PTF je 24.57M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.45M.