PowerTrade Fuel Cijena (PTF)

Neuvršten

1 PTF u USD cijena uživo:

$0.01362887
$0.01362887$0.01362887
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PowerTrade Fuel (PTF)
PowerTrade Fuel (PTF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01359821
24-satna najniža cijena
$ 0.01369058
24-satna najviša cijena

$ 0.01359821
$ 0.01369058
$ 2.67
$ 0
+0.13%

-0.00%

-26.02%

-26.02%

PowerTrade Fuel (PTF) cijena u stvarnom vremenu je $0.01362887. Tijekom protekla 24 sata, PTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01359821 i najviše cijene $ 0.01369058, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PTF je $ 2.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PTF se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -26.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PowerTrade Fuel (PTF)

$ 334.86K
--
$ 5.45M
24.57M
400,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija PowerTrade Fuel je $ 334.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PTF je 24.57M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.45M.

PowerTrade Fuel (PTF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PowerTrade Fuel u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PowerTrade Fuel u USD iznosila je $ -0.0035689513.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PowerTrade Fuel u USD iznosila je $ +0.0073951298.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PowerTrade Fuel u USD iznosila je $ +0.004086608562817784.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.00%
30 dana$ -0.0035689513-26.18%
60 dana$ +0.0073951298+54.26%
90 dana$ +0.004086608562817784+42.83%

Što je PowerTrade Fuel (PTF)

The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan.

Resurs PowerTrade Fuel (PTF)

Službena web-stranica

PowerTrade Fuel Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PowerTrade Fuel (PTF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PowerTrade Fuel (PTF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PowerTrade Fuel.

PowerTrade Fuel (PTF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PowerTrade Fuel (PTF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PTF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PowerTrade Fuel (PTF)

Koliko PowerTrade Fuel (PTF) vrijedi danas?
Cijena PTF uživo u USD je 0.01362887 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PTF u USD?
Trenutačna cijena PTF u USD je $ 0.01362887. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PowerTrade Fuel?
Tržišna kapitalizacija za PTF je $ 334.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PTF?
Količina u optjecaju za PTF je 24.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PTF?
PTF je postigao ATH cijenu od 2.67 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PTF?
PTF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PTF?
24-satni obujam trgovanja za PTF je -- USD.
Hoće li PTF još narasti ove godine?
PTF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PTF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.