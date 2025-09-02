Više o PSC

PSC Informacije o cijeni

PSC Bijela knjiga

PSC Službena web stranica

PSC Tokenomija

PSC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

PowerSnookerCoin Logotip

PowerSnookerCoin Cijena (PSC)

Neuvršten

1 PSC u USD cijena uživo:

$0.02979165
$0.02979165$0.02979165
-1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PowerSnookerCoin (PSC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:36:03 (UTC+8)

PowerSnookerCoin (PSC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02868952
$ 0.02868952$ 0.02868952
24-satna najniža cijena
$ 0.03030694
$ 0.03030694$ 0.03030694
24-satna najviša cijena

$ 0.02868952
$ 0.02868952$ 0.02868952

$ 0.03030694
$ 0.03030694$ 0.03030694

$ 0.04942653
$ 0.04942653$ 0.04942653

$ 0.02056521
$ 0.02056521$ 0.02056521

+0.03%

-1.46%

-11.52%

-11.52%

PowerSnookerCoin (PSC) cijena u stvarnom vremenu je $0.02980857. Tijekom protekla 24 sata, PSCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02868952 i najviše cijene $ 0.03030694, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PSC je $ 0.04942653, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02056521.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PSC se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -1.46% u posljednjih 24 sata i -11.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PowerSnookerCoin (PSC)

$ 17.89M
$ 17.89M$ 17.89M

--
----

$ 17.89M
$ 17.89M$ 17.89M

600.00M
600.00M 600.00M

600,000,000.0
600,000,000.0 600,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PowerSnookerCoin je $ 17.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PSC je 600.00M, s ukupnom količinom od 600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.89M.

PowerSnookerCoin (PSC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PowerSnookerCoin u USD iznosila je $ -0.00044293611785579.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PowerSnookerCoin u USD iznosila je $ -0.0048973960.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PowerSnookerCoin u USD iznosila je $ +0.0028924596.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PowerSnookerCoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00044293611785579-1.46%
30 dana$ -0.0048973960-16.42%
60 dana$ +0.0028924596+9.70%
90 dana$ 0--

Što je PowerSnookerCoin (PSC)

PowerSnookerCoin is a utility token created to support the Power Snooker ecosystem, a modernised and dynamic version of snooker designed for digital audiences and interactive platforms. The token is used within the Power Snooker digital platform to access content, purchase merchandise, participate in fan-driven activities, and interact with players and events. PowerSnookerCoin aims to provide a seamless bridge between fans and the Power Snooker experience.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PowerSnookerCoin (PSC)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

PowerSnookerCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PowerSnookerCoin (PSC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PowerSnookerCoin (PSC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PowerSnookerCoin.

Provjerite PowerSnookerCoin predviđanje cijene sada!

PSC u lokalnim valutama

PowerSnookerCoin (PSC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PowerSnookerCoin (PSC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PSC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PowerSnookerCoin (PSC)

Koliko PowerSnookerCoin (PSC) vrijedi danas?
Cijena PSC uživo u USD je 0.02980857 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PSC u USD?
Trenutačna cijena PSC u USD je $ 0.02980857. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PowerSnookerCoin?
Tržišna kapitalizacija za PSC je $ 17.89M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PSC?
Količina u optjecaju za PSC je 600.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PSC?
PSC je postigao ATH cijenu od 0.04942653 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PSC?
PSC je vidio ATL cijenu od 0.02056521 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PSC?
24-satni obujam trgovanja za PSC je -- USD.
Hoće li PSC još narasti ove godine?
PSC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PSC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:36:03 (UTC+8)

PowerSnookerCoin (PSC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.