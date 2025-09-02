PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0036564 $ 0.0036564 $ 0.0036564 24-satna najniža cijena $ 0.01647267 $ 0.01647267 $ 0.01647267 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0036564$ 0.0036564 $ 0.0036564 24-satna najviša cijena $ 0.01647267$ 0.01647267 $ 0.01647267 Najviša cijena ikada $ 17.27$ 17.27 $ 17.27 Najniža cijena $ 0.0036564$ 0.0036564 $ 0.0036564 Promjena cijene (1H) -1.26% Promjena cijene (1D) -0.56% Promjena cijene (7D) -1.65% Promjena cijene (7D) -1.65%

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) cijena u stvarnom vremenu je $0.0161556. Tijekom protekla 24 sata, CVPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0036564 i najviše cijene $ 0.01647267, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CVP je $ 17.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0036564.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CVP se promijenio za -1.26% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i -1.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

Tržišna kapitalizacija $ 523.27K$ 523.27K $ 523.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Količina u optjecaju 32.39M 32.39M 32.39M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PowerPool Concentrated Voting Power je $ 523.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CVP je 32.39M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.62M.