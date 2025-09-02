PowerPool Concentrated Voting Power Cijena (CVP)
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) cijena u stvarnom vremenu je $0.0161556. Tijekom protekla 24 sata, CVPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0036564 i najviše cijene $ 0.01647267, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CVP je $ 17.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0036564.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CVP se promijenio za -1.26% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i -1.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija PowerPool Concentrated Voting Power je $ 523.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CVP je 32.39M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.62M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PowerPool Concentrated Voting Power u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PowerPool Concentrated Voting Power u USD iznosila je $ -0.0007517475.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PowerPool Concentrated Voting Power u USD iznosila je $ +0.0011706153.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PowerPool Concentrated Voting Power u USD iznosila je $ -0.001292906052875498.
About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? - AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols. - Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX. - DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.
