Powerloom Cijena danas

Trenutačna cijena Powerloom (POWER) danas je $ 0.00312079, s promjenom od 3.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POWER u USD je $ 0.00312079 po POWER.

Powerloom trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 542,153, s količinom u optjecaju od 173.11M POWER. Tijekom posljednja 24 sata, POWER trgovao je između $ 0.00292759 (niska) i $ 0.00324502 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.330112, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00280942.

U kratkoročnim performansama, POWER se kretao +0.00% u posljednjem satu i -11.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Powerloom (POWER)

Tržišna kapitalizacija $ 542.15K$ 542.15K $ 542.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Količina u optjecaju 173.11M 173.11M 173.11M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Powerloom je $ 542.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POWER je 173.11M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.13M.