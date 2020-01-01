Povel Durev (DUREV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Povel Durev (DUREV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Povel Durev (DUREV) Informacije Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov. Službena web stranica: https://poveldurev.net Kupi DUREV odmah!

Povel Durev (DUREV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Povel Durev (DUREV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 978.03K $ 978.03K $ 978.03K Ukupna količina: $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M Količina u optjecaju: $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 978.03K $ 978.03K $ 978.03K Povijesni maksimum: $ 0.167897 $ 0.167897 $ 0.167897 Povijesni minimum: $ 0.00393016 $ 0.00393016 $ 0.00393016 Trenutna cijena: $ 0.00984512 $ 0.00984512 $ 0.00984512 Saznajte više o cijeni Povel Durev (DUREV)

Povel Durev (DUREV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Povel Durev (DUREV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUREV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUREV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUREV tokena, istražite DUREV cijenu tokena uživo!

