Povel Durev (DUREV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01069611 $ 0.01069611 $ 0.01069611 24-satna najniža cijena $ 0.01242261 $ 0.01242261 $ 0.01242261 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01069611$ 0.01069611 $ 0.01069611 24-satna najviša cijena $ 0.01242261$ 0.01242261 $ 0.01242261 Najviša cijena ikada $ 0.167897$ 0.167897 $ 0.167897 Najniža cijena $ 0.00393016$ 0.00393016 $ 0.00393016 Promjena cijene (1H) +2.08% Promjena cijene (1D) +12.44% Promjena cijene (7D) +14.80% Promjena cijene (7D) +14.80%

Povel Durev (DUREV) cijena u stvarnom vremenu je $0.01202655. Tijekom protekla 24 sata, DUREVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01069611 i najviše cijene $ 0.01242261, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUREV je $ 0.167897, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00393016.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUREV se promijenio za +2.08% u posljednjih sat vremena, +12.44% u posljednjih 24 sata i +14.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Povel Durev (DUREV)

Tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Količina u optjecaju 99.33M 99.33M 99.33M Ukupna količina 99,327,795.57 99,327,795.57 99,327,795.57

Trenutačna tržišna kapitalizacija Povel Durev je $ 1.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUREV je 99.33M, s ukupnom količinom od 99327795.57. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.