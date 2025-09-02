Više o DUREV

Povel Durev Logotip

Povel Durev Cijena (DUREV)

Neuvršten

1 DUREV u USD cijena uživo:

$0.0120292$0.0120292
+12.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Povel Durev (DUREV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:23:02 (UTC+8)

Povel Durev (DUREV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01069611$ 0.01069611
24-satna najniža cijena
$ 0.01242261$ 0.01242261
24-satna najviša cijena

$ 0.01069611$ 0.01069611

$ 0.01242261$ 0.01242261

$ 0.167897$ 0.167897

$ 0.00393016$ 0.00393016

+2.08%

+12.44%

+14.80%

+14.80%

Povel Durev (DUREV) cijena u stvarnom vremenu je $0.01202655. Tijekom protekla 24 sata, DUREVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01069611 i najviše cijene $ 0.01242261, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUREV je $ 0.167897, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00393016.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUREV se promijenio za +2.08% u posljednjih sat vremena, +12.44% u posljednjih 24 sata i +14.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Povel Durev (DUREV)

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

99.33M
99.33M 99.33M

99,327,795.57
99,327,795.57 99,327,795.57

Trenutačna tržišna kapitalizacija Povel Durev je $ 1.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUREV je 99.33M, s ukupnom količinom od 99327795.57. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.

Povel Durev (DUREV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Povel Durev u USD iznosila je $ +0.00133044.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Povel Durev u USD iznosila je $ +0.0022749361.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Povel Durev u USD iznosila je $ +0.0227950940.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Povel Durev u USD iznosila je $ +0.006516769585431154.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00133044+12.44%
30 dana$ +0.0022749361+18.92%
60 dana$ +0.0227950940+189.54%
90 dana$ +0.006516769585431154+118.28%

Što je Povel Durev (DUREV)

Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov.

Resurs Povel Durev (DUREV)

Službena web-stranica

Povel Durev Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Povel Durev (DUREV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Povel Durev (DUREV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Povel Durev.

Provjerite Povel Durev predviđanje cijene sada!

DUREV u lokalnim valutama

Povel Durev (DUREV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Povel Durev (DUREV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DUREV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Povel Durev (DUREV)

Koliko Povel Durev (DUREV) vrijedi danas?
Cijena DUREV uživo u USD je 0.01202655 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DUREV u USD?
Trenutačna cijena DUREV u USD je $ 0.01202655. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Povel Durev?
Tržišna kapitalizacija za DUREV je $ 1.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DUREV?
Količina u optjecaju za DUREV je 99.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DUREV?
DUREV je postigao ATH cijenu od 0.167897 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DUREV?
DUREV je vidio ATL cijenu od 0.00393016 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DUREV?
24-satni obujam trgovanja za DUREV je -- USD.
Hoće li DUREV još narasti ove godine?
DUREV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DUREV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:23:02 (UTC+8)

