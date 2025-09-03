Više o POU

Pou On Sui Cijena (POU)

Neuvršten

1 POU u USD cijena uživo:

--
----
-0.40%1D
Grafikon aktualnih cijena Pou On Sui (POU)
Pou On Sui (POU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.47%

-19.57%

-19.57%

Pou On Sui (POU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i -19.57% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Pou On Sui (POU)

$ 6.31K
$ 6.31K$ 6.31K

--
----

$ 6.31K
$ 6.31K$ 6.31K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pou On Sui je $ 6.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POU je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.31K.

Pou On Sui (POU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pou On Sui u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pou On Sui u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pou On Sui u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pou On Sui u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.47%
30 dana$ 0-25.89%
60 dana$ 0-21.91%
90 dana$ 0--

Što je Pou On Sui (POU)

Pou is the newest meme coin on the Sui blockchain, blending nostalgia and innovation. Inspired by the beloved virtual pet, Pou brings a fun, community-focused vibe to crypto. Leveraging Sui's speed and scalability, Pou offers fast, low-cost transactions and a deflationary token model. Whether you're here for the laughs or the potential, Pou is ready to make waves in the meme coin space. Join the Pou movement today!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Pou On Sui (POU)

Službena web-stranica

Pou On Sui Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pou On Sui (POU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pou On Sui (POU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pou On Sui.

Provjerite Pou On Sui predviđanje cijene sada!

POU u lokalnim valutama

Pou On Sui (POU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pou On Sui (POU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pou On Sui (POU)

Koliko Pou On Sui (POU) vrijedi danas?
Cijena POU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POU u USD?
Trenutačna cijena POU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pou On Sui?
Tržišna kapitalizacija za POU je $ 6.31K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POU?
Količina u optjecaju za POU je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POU?
POU je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POU?
POU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POU?
24-satni obujam trgovanja za POU je -- USD.
Hoće li POU još narasti ove godine?
POU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Pou On Sui (POU) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.