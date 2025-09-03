Pou (POU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.155827$ 0.155827 $ 0.155827 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.93% Promjena cijene (1D) +0.64% Promjena cijene (7D) +3.94% Promjena cijene (7D) +3.94%

Pou (POU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POU je $ 0.155827, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POU se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, +0.64% u posljednjih 24 sata i +3.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pou (POU)

Tržišna kapitalizacija $ 41.08K$ 41.08K $ 41.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.08K$ 41.08K $ 41.08K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 99,999,137.39 99,999,137.39 99,999,137.39

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pou je $ 41.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POU je 100.00M, s ukupnom količinom od 99999137.39. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.08K.