Potato (POTATO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 16,886.12 $ 16,886.12 $ 16,886.12 24-satna najniža cijena $ 17,664.35 $ 17,664.35 $ 17,664.35 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 16,886.12$ 16,886.12 $ 16,886.12 24-satna najviša cijena $ 17,664.35$ 17,664.35 $ 17,664.35 Najviša cijena ikada $ 5,637,867$ 5,637,867 $ 5,637,867 Najniža cijena $ 13,278.0$ 13,278.0 $ 13,278.0 Promjena cijene (1H) +0.93% Promjena cijene (1D) +0.18% Promjena cijene (7D) +6.40% Promjena cijene (7D) +6.40%

Potato (POTATO) cijena u stvarnom vremenu je $17,542.39. Tijekom protekla 24 sata, POTATOtrgovalo je između najniže cijene $ 16,886.12 i najviše cijene $ 17,664.35, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POTATO je $ 5,637,867, dok je najniža cijena svih vremena $ 13,278.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POTATO se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, +0.18% u posljednjih 24 sata i +6.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Potato (POTATO)

Tržišna kapitalizacija $ 17.56K$ 17.56K $ 17.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.56K$ 17.56K $ 17.56K Količina u optjecaju 1.00 1.00 1.00 Ukupna količina 1.0 1.0 1.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Potato je $ 17.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POTATO je 1.00, s ukupnom količinom od 1.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.56K.