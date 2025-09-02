PoSciDonDAO Token (SCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.546187 24-satna najviša cijena $ 0.612474 Najviša cijena ikada $ 6.38 Najniža cijena $ 0.404068 Promjena cijene (1H) -2.12% Promjena cijene (1D) -8.76% Promjena cijene (7D) -18.06%

PoSciDonDAO Token (SCI) cijena u stvarnom vremenu je $0.558718. Tijekom protekla 24 sata, SCItrgovalo je između najniže cijene $ 0.546187 i najviše cijene $ 0.612474, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCI je $ 6.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.404068.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCI se promijenio za -2.12% u posljednjih sat vremena, -8.76% u posljednjih 24 sata i -18.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PoSciDonDAO Token (SCI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.57M$ 10.57M $ 10.57M Količina u optjecaju 4.06M 4.06M 4.06M Ukupna količina 18,910,000.0 18,910,000.0 18,910,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PoSciDonDAO Token je $ 2.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCI je 4.06M, s ukupnom količinom od 18910000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.57M.