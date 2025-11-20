Portals Cijena danas

Trenutačna cijena Portals (PORTALS) danas je $ 0.02060091, s promjenom od 0.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PORTALS u USD je $ 0.02060091 po PORTALS.

Portals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,738,208, s količinom u optjecaju od 230.00M PORTALS. Tijekom posljednja 24 sata, PORTALS trgovao je između $ 0.01875911 (niska) i $ 0.02130358 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.269855, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01875911.

U kratkoročnim performansama, PORTALS se kretao +1.47% u posljednjem satu i -12.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Portals (PORTALS)

Tržišna kapitalizacija $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.60M$ 20.60M $ 20.60M Količina u optjecaju 230.00M 230.00M 230.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

