Port Finance (PORT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Port Finance (PORT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Port Finance (PORT) Informacije Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap. Službena web stranica: https://port.finance/ Kupi PORT odmah!

Port Finance (PORT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Port Finance (PORT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 166.09K $ 166.09K $ 166.09K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 35.62M $ 35.62M $ 35.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 466.27K $ 466.27K $ 466.27K Povijesni maksimum: $ 15.21 $ 15.21 $ 15.21 Povijesni minimum: $ 0.00189486 $ 0.00189486 $ 0.00189486 Trenutna cijena: $ 0.00466269 $ 0.00466269 $ 0.00466269 Saznajte više o cijeni Port Finance (PORT)

Port Finance (PORT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Port Finance (PORT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PORT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PORT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PORT tokena, istražite PORT cijenu tokena uživo!

