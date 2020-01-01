Port Finance (PORT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Port Finance (PORT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Port Finance (PORT) Informacije

Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap.

Službena web stranica:
https://port.finance/

Port Finance (PORT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Port Finance (PORT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 166.09K
$ 166.09K
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 35.62M
$ 35.62M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 466.27K
$ 466.27K
Povijesni maksimum:
$ 15.21
$ 15.21
Povijesni minimum:
$ 0.00189486
$ 0.00189486
Trenutna cijena:
$ 0.00466269
$ 0.00466269

Port Finance (PORT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Port Finance (PORT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PORT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PORT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PORT tokena, istražite PORT cijenu tokena uživo!

PORT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PORT? Naša PORT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

