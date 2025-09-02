Port Finance (PORT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00435161 24-satna najniža cijena $ 0.00444606 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 15.21 Najniža cijena $ 0.00189486 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) +12.97%

Port Finance (PORT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0044426. Tijekom protekla 24 sata, PORTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00435161 i najviše cijene $ 0.00444606, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PORT je $ 15.21, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00189486.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PORT se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i +12.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Port Finance (PORT)

Tržišna kapitalizacija $ 158.25K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 444.26K Količina u optjecaju 35.62M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Port Finance je $ 158.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PORT je 35.62M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 444.26K.