Popsicle Finance (ICE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Popsicle Finance (ICE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Popsicle Finance (ICE) Informacije A next-gen cross-chain yield enhancement platform focusing on Automated Market-Making (AMM) Liquidity Providers (LP) Službena web stranica: https://popsicle.finance/ Kupi ICE odmah!

Popsicle Finance (ICE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Popsicle Finance (ICE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.83M Ukupna količina: $ 24.16M Količina u optjecaju: $ 6.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.57M Povijesni maksimum: $ 66.04 Povijesni minimum: $ 0.00180241 Trenutna cijena: $ 0.271737

Popsicle Finance (ICE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Popsicle Finance (ICE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ICE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ICE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ICE tokena, istražite ICE cijenu tokena uživo!

ICE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ICE? Naša ICE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ICE predviđanje cijene tokena odmah!

