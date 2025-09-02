Popsicle Finance (ICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.11843 24-satna najviša cijena $ 0.19841 Najviša cijena ikada $ 66.04 Najniža cijena $ 0.00180241 Promjena cijene (1H) +5.44% Promjena cijene (1D) +55.07% Promjena cijene (7D) -28.79%

Popsicle Finance (ICE) cijena u stvarnom vremenu je $0.19759. Tijekom protekla 24 sata, ICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.11843 i najviše cijene $ 0.19841, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICE je $ 66.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00180241.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICE se promijenio za +5.44% u posljednjih sat vremena, +55.07% u posljednjih 24 sata i -28.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Popsicle Finance (ICE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.33M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.77M Količina u optjecaju 6.75M Ukupna količina 24,157,859.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Popsicle Finance je $ 1.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICE je 6.75M, s ukupnom količinom od 24157859.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.77M.