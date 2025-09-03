Više o POPPY

Poppy Logotip

Poppy Cijena (POPPY)

Neuvršten

1 POPPY u USD cijena uživo:

--
----
+3.70%1D
Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Poppy (POPPY)
Poppy (POPPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01074525
$ 0.01074525$ 0.01074525

$ 0
$ 0$ 0

-1.57%

+3.74%

-4.28%

-4.28%

Poppy (POPPY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POPPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POPPY je $ 0.01074525, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POPPY se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, +3.74% u posljednjih 24 sata i -4.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Poppy (POPPY)

$ 71.63K
$ 71.63K$ 71.63K

--
----

$ 71.63K
$ 71.63K$ 71.63K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,172.0
999,997,172.0 999,997,172.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Poppy je $ 71.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POPPY je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997172.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.63K.

Poppy (POPPY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Poppy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Poppy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Poppy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Poppy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.74%
30 dana$ 0-22.54%
60 dana$ 0-34.51%
90 dana$ 0--

Što je Poppy (POPPY)

Hippo hooray! Metro Richmond ZOO is excited to announce a heartwarming addition to our animal family just in time for the holidays: a baby pygmy hippo. The newborn arrived on December 9, 2024, after a 7-month gestation. Congratulations to pygmy hippo parents Iris and Corwin on the birth of another little girl. This is Iris and Corwin’s 3rd calf in 4.5 years (all females!), and their 2nd calf to arrive right before the holidays. Most people don’t get a hippopotamus for Christmas at all, so we feel lucky to have received two over the years. This birth was unique as it was the first time Iris gave birth in water. While common hippos usually give birth underwater, pygmy hippo calves can be born on land or in water. This token represents a baby pygmy hippo named Poppy.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Poppy (POPPY)

Službena web-stranica

Poppy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Poppy (POPPY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Poppy (POPPY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Poppy.

Provjerite Poppy predviđanje cijene sada!

POPPY u lokalnim valutama

Poppy (POPPY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Poppy (POPPY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POPPY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Poppy (POPPY)

Koliko Poppy (POPPY) vrijedi danas?
Cijena POPPY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POPPY u USD?
Trenutačna cijena POPPY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Poppy?
Tržišna kapitalizacija za POPPY je $ 71.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POPPY?
Količina u optjecaju za POPPY je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POPPY?
POPPY je postigao ATH cijenu od 0.01074525 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POPPY?
POPPY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POPPY?
24-satni obujam trgovanja za POPPY je -- USD.
Hoće li POPPY još narasti ove godine?
POPPY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POPPY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Poppy (POPPY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.