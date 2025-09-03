Poppy (POPPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01074525$ 0.01074525 $ 0.01074525 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.57% Promjena cijene (1D) +3.74% Promjena cijene (7D) -4.28% Promjena cijene (7D) -4.28%

Poppy (POPPY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POPPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POPPY je $ 0.01074525, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POPPY se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, +3.74% u posljednjih 24 sata i -4.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Poppy (POPPY)

Tržišna kapitalizacija $ 71.63K$ 71.63K $ 71.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.63K$ 71.63K $ 71.63K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,997,172.0 999,997,172.0 999,997,172.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Poppy je $ 71.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POPPY je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997172.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.63K.