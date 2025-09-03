Popo The Frog (FROP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.20% Promjena cijene (7D) -51.26% Promjena cijene (7D) -51.26%

Popo The Frog (FROP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FROPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROP se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i -51.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Popo The Frog (FROP)

Tržišna kapitalizacija $ 12.28K$ 12.28K $ 12.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.28K$ 12.28K $ 12.28K Količina u optjecaju 32.99B 32.99B 32.99B Ukupna količina 32,988,112,886.0 32,988,112,886.0 32,988,112,886.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Popo The Frog je $ 12.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROP je 32.99B, s ukupnom količinom od 32988112886.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.28K.