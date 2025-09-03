Popo (POPO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00340483$ 0.00340483 $ 0.00340483 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.53% Promjena cijene (1D) -1.37% Promjena cijene (7D) -9.32% Promjena cijene (7D) -9.32%

Popo (POPO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POPOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POPO je $ 0.00340483, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POPO se promijenio za -1.53% u posljednjih sat vremena, -1.37% u posljednjih 24 sata i -9.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Popo (POPO)

Tržišna kapitalizacija $ 36.94K$ 36.94K $ 36.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.94K$ 36.94K $ 36.94K Količina u optjecaju 999.66M 999.66M 999.66M Ukupna količina 999,661,478.455858 999,661,478.455858 999,661,478.455858

Trenutačna tržišna kapitalizacija Popo je $ 36.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POPO je 999.66M, s ukupnom količinom od 999661478.455858. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.94K.