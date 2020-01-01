POPNUT (POPNUT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u POPNUT (POPNUT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

POPNUT (POPNUT) Informacije PopNut is a charming and lovable squirrel character inspired by P'Nut and Popcat, blending the legacy of P'Nut with the iconic "pop-pop" mouth movement of Popcat. Immortalized on the blockchain, PopNut pops his mouth open and closed in a playful rhythm, symbolizing freedom, joy, and a call for reform. This unique and engaging character embodies creativity and inspiration, spreading a powerful message of unity and change while captivating communities worldwide. Službena web stranica: https://popnut-onsol.xyz/ Kupi POPNUT odmah!

POPNUT (POPNUT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za POPNUT (POPNUT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.21K $ 13.21K $ 13.21K Ukupna količina: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M Količina u optjecaju: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.21K $ 13.21K $ 13.21K Povijesni maksimum: $ 0.00174194 $ 0.00174194 $ 0.00174194 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni POPNUT (POPNUT)

POPNUT (POPNUT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike POPNUT (POPNUT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POPNUT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POPNUT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POPNUT tokena, istražite POPNUT cijenu tokena uživo!

POPNUT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide POPNUT? Naša POPNUT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte POPNUT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!